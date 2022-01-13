Стало известно имя погибшего воина, которого российские наемники убили в Луганской области

Виктору Кучеренко было 28 лет/Фото: Баштанская РГА, коллаж: "Сегодня"

11 января в результате обстрела боевиков в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб украинский военный. Им оказался старший солдат Виктор Кучеренко.

Об этом сообщает пресс-служба Баштанской районной государственной администрации.

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"Трудно найти слова утешения, когда перестает биться сердце защитника Украины. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем вместе с родными и близкими боль, склоняем головы и поддерживаем вас в час скорби. Вечная память и почет нашим Героям", — говорится в сообщении.

Что известно о погибшем?

Погибший в результате обстрела российских наемников Виктор Геннадиевич Кучеренко родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Учился в Новолазаровской ООШ, потом — в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

Боевики начали мобилизацию

По данным украинской разведки, 10 января в армейских корпусах боевиков начались мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы резервистов.

Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами.

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