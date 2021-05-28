Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе

Погибший герой воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево – он стал шестой боевой потерей ВС Украины с начала мая

Фото: "Сегодня"

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела из снайперского оружия погиб офицер Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бечке, 36-летний офицер был уроженцем Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Видео: Сегодня

Об обстреле, в результате которого погиб Максим Полевой, украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ранен украинский военный.

Также напомним, на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель. Украинские военные медики пытались спасти мужчину.