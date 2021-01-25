Стало известно, кто побеждает на выборах мэра в Конотопе

В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходили повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирали мэра.

По данным движения "Честно", там побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин.

По состоянию на 7:40 утра 25 января все участки, кроме одного, уже сдали протоколы. Явка составила 30,8% (18 516 человек).

Отметим, Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не получил поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов.

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Согласно ст. 14 Закона Украины "О местных выборах", повторные выборы назначаются территориальной избирательной комиссией в случае признания выборов в этом избирательном округе такими, которые не состоялись, или в случае признания избранного лица, отказавшимся от депутатского мандата или должности.

Напомним, повторные выборы городского головы Конотопа назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер от осложнений коронавируса. На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.

Ранее в Броварах, где повторно выбирают депутатов горсовета и мэра, полиция зафиксировала признаки "сетки" – подкупа избирателей.