Стало скучно. В Днепропетровской области парень "заминировал" многоэтажку (фото)

Правоохранители оперативно установили личность "минера", теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

Дом, который "заминировал" юноша. Фото: ГУНП

В Никополе Днепропетровской области 18-летний парень из-за скуки сообщил о заминировании многоэтажки. Пока полицейские обследовали дом, он все время находился рядом и снимал действия правоохранителей на мобильный.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о заминировании одной из квартир в 5-этажном доме поступило в полицию 3 июля около 22:00. Заявитель сказал, что через 40 минут в квартире произойдет взрыв.

На место происшествия выехали оперативники, взрывотехники и кинологи с собаками. Они обследовали дом и не обнаружили взрывоопасных веществ.

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Правоохранителям удалось установить личность "минера". Юношу доставили в участок и опросили. У него изъяли мобильные телефоны, подтверждающие его причастность к преступлению.

Псевдоминер снимал на видео эвакуацию людей и работу правоохранителей. Фото: ГУНП Реклама

Позже ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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