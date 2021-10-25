Станет еще холоднее. Какой ждать погоды в Одессе в начале недели (карта)

Какой будет погода в понедельник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе и области в понедельник, 25 октября, температура воздуха будет ниже на несколько градусов, чем в воскресенье. На улице ожидается 8-11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня во всех областях будет переменная облачность и северный ветер 3-8 м/с. Ночью и днем осадков не ожидается. Теплее всего будет в южных районах – 10-12 градусов тепла.

Какой будет погода в Одессе 25 октября. Карта Укргидрометцентра

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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