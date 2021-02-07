Столкновение на дороге в Тернопольской области: пострадали семеро человек (фото)

Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей сегодня утром попали в ДТП на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь возле села Зеленая.

Об этом сообщает Telegram-канал МВД Украины.

По предварительной версии, ДТП случилось из-за тяжелых погодных условий и заносов.

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"В Украине ухудшаются погодные условия, поэтому будьте крайне осторожны на дороге!" – обратились к гражданам сотрудники МВД.

Ранее в Одессе в ДТП попали сразу шесть автомобилей. Пострадал один человек.

А в Винницкой области полицейские задержали водителя грузовика, который сбил пешехода и бросил его тело в реку.

В Запорожье полиция разыскивает водителя маршрутки, который совершил ДТП. Правда ли, что водитель был пьян и что не впервые совершил ДТП с пострадавшими, – смотрите в нашем сюжете:

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