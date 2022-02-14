Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Западной Украины

Страшное ДТП на Закарпатье: за жизнь женщины борются медики, ребенок погиб

Ольга Кравченко
14 февраля, 19:31
У пострадавшей тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение

В Ужгородском районе беременная женщина попала в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Около села Среднее (Ужгородский район) 14 февраля произошло ДТП. Была травмирована беременная женщина, сейчас она в реанимации.

Об этом сообщает Закарпаття инфо.

Реклама

Микроавтобус сошел с дороги, которую сейчас ремонтируют дорожники. В авто находились два человека, мужчина травм не получил.

"В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. В результате аварии она получила множественные травмы тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение. Женщина находилась на 30-й неделе беременности. К сожалению, ребенка она потеряла. Врачи провели необходимые хирургические вмешательства. Пока медики борются за ее жизнь", – рассказал директор Ужгородской горбольницы Юрий Курах.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

Раньше мы писали: