Страшный пожар на базе отдыха под Винницей: люди прыгали из окон, погибла девушка (фото, видео)

Под Винницей произошла трагедия - горело здание / Фото: Коллаж: Сегодня
В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.
Что произошло
Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.
Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.
Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.
Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.
О пострадавших
Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.
Общая площадь пожара 900 квадратных метров.
Полиция открыла производство
Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
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