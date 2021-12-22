Страшный пожар на базе отдыха под Винницей: люди прыгали из окон, погибла девушка (фото, видео)

Под Винницей произошла трагедия - горело здание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.

Что произошло

Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.

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Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.

В Винницкой области произошла трагедия / Фото: Сегодня

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.

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Всех людей эвакуировали / Фото: Нацполиция

Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.

О пострадавших

Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.

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Практически полностью сгорела крыша здания / Фото: Сегодня

Общая площадь пожара 900 квадратных метров.

Полиция открыла производство

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство / Фото: Сегодня

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