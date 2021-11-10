"Страшный сон!" В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла роженица

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица от коронавируса. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в детском садике "Калинка" на странице в Facebook.
Что известно об умершей?
Как стало известно, покойную звали София и ей было 35 лет. Она работала в Ивано-Франковском детском саду №1 "Калинка".
"Как страшный сон. Запомним тебя улыбающейся, жизнерадостной, готовой в любую минуту прийти на помощь", — говорят коллеги покойной.
Беременная умерла от коронавируса
Как рассказал директор Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский изданию Galka, женщина во время беременности заболела коронавирусом.
Две недели она находилась на кислородной поддержке. Затем ее состояние здоровья ухудшилось и ей сделали кесарево сечение на 30 неделе беременности.
В каком состоянии новорожденный?
У женщины родился младенец, весом 1 кг 350 грамм. На данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное.
Коронавирус в Украине
За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.
За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 130 772 человека, а летальных исходов 74 206.
Ранее мы писали:
- Пожилых пациентов стало меньше. Кто сейчас чаще болеет COVID-19
- Умирают за считаные минуты. COVID-19 становится агрессивнее
- Въезд в ЕС закроют? Украину уберут из "безопасного списка" стран
- Как получить прививку от COVID-19 для ребенка – инструкция (видео)
Может умереть в любую минуту: в Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку с COVID-19