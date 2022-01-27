Вооруженного стрелка из Днепра разыскивают: мы узнали, где он может быть

В Днепре введена полицейская операция "Сирена" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре во время жуткой стрельбы погибло пять человек. Поиски злоумышленника до сих пор продолжаются. Корреспондент "Сегодня" узнал, где его ищут.
Стрелка ищут в Днепропетровской и соседних областях в рамках спецоперации.
"Погибли люди, в большинстве которые ровесники стрелка", – рассказали в Нацгвардии.
Корреспондент "Сегодня" Антон Мачула с места событий сообщил, что стрелок до сих пор вооружен.
Кто стрелял?
Стрелок – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.
"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", — сообщили в пресс-службе МВД Украины.
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