Вооруженного стрелка из Днепра разыскивают: мы узнали, где он может быть

В Днепре введена полицейская операция "Сирена" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре во время жуткой стрельбы погибло пять человек. Поиски злоумышленника до сих пор продолжаются. Корреспондент "Сегодня" узнал, где его ищут.

Стрелка ищут в Днепропетровской и соседних областях в рамках спецоперации.

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"Погибли люди, в большинстве которые ровесники стрелка", – рассказали в Нацгвардии.

Корреспондент "Сегодня" Антон Мачула с места событий сообщил, что стрелок до сих пор вооружен.

Кто стрелял?

Стрелок – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", — сообщили в пресс-службе МВД Украины.

На фото – Рябчук Артемий Юрьевич / Фото: Нацполиция

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