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Стреляли из минометов и гранатометов. На Донбассе боевики три раза нарушили "тишину"

Ольга Кравченко
24 декабря, 07:30
В Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

  • В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. По состоянию на 7 часов утра 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.