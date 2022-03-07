Стреляли по мирным жителям: в Донецкой области задержали 13 боевиков "ДНР"

Служба безопасности Украины задержала оккупантов / Коллаж "Сегодня"
В Донецкой области задержали целое "подразделение" боевиков террористической "ДНР", которые стреляли по мирным жителям и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно
Эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры.
"Их подразделение оказывало вооруженное сопротивление украинским военным в районе населенного пункта Майорск. Во время боя они были оцеплены и задержаны", – добавили в СБУ.
В настоящее время оккупанты активно сотрудничают со следствием и дают показания против РФ.
Противостояние российскому вторжению
По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.
Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито более 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.
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