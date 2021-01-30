Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школе

Суд отменил штраф в 17 тысяч гривен учительнице из Вараша Ровенской области, которая его получила за категорический отказ от ношения маски и измерения температуры.

Как сообщается в новостях "Сегодня", жалобы ни коллег, ни родителей на это решение не повлияли.

"Мои воспитанники, как и коллеги, абсолютно в безопасности – я здоровый человек, и никого не заражу. Я с Господом и он меня исцелил от всяких болезней", – так учительница-методист украинского языка и литературы Жанна Тетенева объясняет свой отказ.

Жалуется, что из-за своих религиозных убеждений испытывает психологическое давление со стороны коллег. А штраф в 17000, который осенью ей присудили, вообще возмутил.

"Когда из-за масок, которые никакого отношения к здоровью не имеют, меня осуждают, а еще выносят большой штраф, не соизмеримый с доходами, то это обидно", – говорит учительница.

Она наняла столичного адвоката и подала апелляцию – штраф отменили, поскольку педагог не является должностным лицом, а саму школу признали не общественным местом. Решение суда озадачило родителей. Мол – волнуются за своих детей. Никак не могут повлиять на непокорную учительницу и коллеги.

В лицее на учительницу, которая отказывается носить маску, уже составили 10 новых актов. Однако ее до сих пор не убедили выполнять карантинные требования. За игнорирование карантина уволить учительницу не могут. В то же время к работе Жанны Владимировны – никаких претензий.

"Сам бы педагог должен был бы морально изменить отношение к ситуации, чем так поступать. Это вызов, который публично игнорирует всех педагогов и участников учебного процесса", – отмечают в местном управлении образования.

Все акты, которые составили на нее коллеги, учительница тоже собирается обжаловать в суде. Педагоги прогнозируют, что это противостояние в школе будет продолжаться, пока человечество не преодолеет коронавирус.

Напомним, в Луцке мужчину оштрафовали за то, что был без маски в подъезде собственного дома. Мужчина пожаловался на полицейских и пойдет в суд.

Ранее в Полтаве разразился скандал, когда покупателю в магазине не продали хлеба, потому что он был "не в той маске".