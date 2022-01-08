Суд за ДНК-тест: кто хочет доказать родство с дочерью самой старшей мамы в Украине? (видео)

В 2011 году 65-летняя черниговчанка Валентина Подвербная родила дочку. Коллаж "Сегодня"
Назначить ДНК – экспертизу на родство с дочерью самой старшей мамы Украины. Такой иск рассматривает суд в Чернигове от женщины, которая считает себя биологической матерью девочки. За историей ее рождения следила вся страна. Почему теперь женщина обратилась в суд. Но какая реакция Валентина Подвербной, которая уже 11 лет сама воспитывает дочь – узнавала Анжелика Брушневская.
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Окрестность Чернигова. В этом доме живет самая старшая мама Украины. Что думает о судебном иске по поводу дочери сейчас, мы попытались узнать. Родила Валентина Подвербная 11 лет тому назад – в 65. В клинике женщина сделала искусственное оплодотворение донорской яйцеклеткой. Тогда к черниговской истории было приковано внимание всей страны. И теперь новый резонанс. Появилась женщина, уверяющая, что этот ребенок – ее. Потому использовали ее яйцеклетку, которую она оставила в Киевской клинике на хранение и разрешения использовать не давала. Теперь требует ДНК теста.
"Идешь мимо а она девочку за голову и отворачивает, чтобы не взглянула, ни разу не слышала чтоб она свою дочь там в троллейбусе по имени называла", – рассказывает местная жительница Ольга Павловна.
Пока мы общались с соседями – Валентина Подвербная – вызвала полицию. Копов после долгих уговоров женщина даже пустила внутрь квартиры.
"При нас общалась нормально, на девочку агрессии не было", – сообщил лейтенант полиции Сергей Нарядный.
Между тем, еще одна женщина, которая считает себя мамой девочки, живет в Израиле. В Украине есть адвокат. Тот СМИ рассказал, как его клиентка узнала о девочке.
"Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", – сообщил он.
На следующей неделе в Чернигове будет очередное судебное заседание по делу о назначении ДНК-экспертизы. Адвокат пообещал комментарий с разрешения клиентки. Юристы в области медицинского права говорят, что в Украине были случаи, когда врачи перепутывали яйцеклетки.
"В случае если биологическая мать докажет что этот ребенок является его родным из-за теста ДНК на генетическое родство, он имеет право изменить актовую запись в свидетельстве о рождении ребенка на свою собственную фамилию и забрать этого ребенка на воспитание", – сказала адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цымановская.
Нам удалось пообщаться с репродуктологом, который в 2010 году производил экстракорпоральное оплодотворение Валентине Подвербной. Убеждает – ошибки с яйцеклеткой – быть не могло.
"Ошибиться невозможно, идет тройная четверная маркировка", – подчеркнул врач репродуктолог.
Самый громкий скандал о путанице – но не яйцеклеток, а эмбрионов произошел в 2020 году. Тогда мир шокировала история американской пары Анни и Ашота Манукянов, узнавших, что их эмбрион по ошибке пересадили другой женщине. Родившегося ребенка суд обязал вернуть биологическим родителям.
Напомним, на жительницу Чернигова Валентину Подвербную, самую старшую мать по версии Книги рекордов Украины, с иском обратилась женщина. Последняя считает, что ее яйцеклетку незаконно использовали для искусственного оплодотворения.
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