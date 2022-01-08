Суд за ДНК-тест: кто хочет доказать родство с дочерью самой старшей мамы в Украине? (видео)

В 2011 году 65-летняя черниговчанка Валентина Подвербная родила дочку. Коллаж "Сегодня"

Назначить ДНК – экспертизу на родство с дочерью самой старшей мамы Украины. Такой иск рассматривает суд в Чернигове от женщины, которая считает себя биологической матерью девочки. За историей ее рождения следила вся страна. Почему теперь женщина обратилась в суд. Но какая реакция Валентина Подвербной, которая уже 11 лет сама воспитывает дочь – узнавала Анжелика Брушневская.

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Окрестность Чернигова. В этом доме живет самая старшая мама Украины. Что думает о судебном иске по поводу дочери сейчас, мы попытались узнать. Родила Валентина Подвербная 11 лет тому назад – в 65. В клинике женщина сделала искусственное оплодотворение донорской яйцеклеткой. Тогда к черниговской истории было приковано внимание всей страны. И теперь новый резонанс. Появилась женщина, уверяющая, что этот ребенок – ее. Потому использовали ее яйцеклетку, которую она оставила в Киевской клинике на хранение и разрешения использовать не давала. Теперь требует ДНК теста.

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"Идешь мимо а она девочку за голову и отворачивает, чтобы не взглянула, ни разу не слышала чтоб она свою дочь там в троллейбусе по имени называла", – рассказывает местная жительница Ольга Павловна.

Пока мы общались с соседями – Валентина Подвербная – вызвала полицию. Копов после долгих уговоров женщина даже пустила внутрь квартиры.

"При нас общалась нормально, на девочку агрессии не было", – сообщил лейтенант полиции Сергей Нарядный.

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Между тем, еще одна женщина, которая считает себя мамой девочки, живет в Израиле. В Украине есть адвокат. Тот СМИ рассказал, как его клиентка узнала о девочке.

"Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", – сообщил он.

На следующей неделе в Чернигове будет очередное судебное заседание по делу о назначении ДНК-экспертизы. Адвокат пообещал комментарий с разрешения клиентки. Юристы в области медицинского права говорят, что в Украине были случаи, когда врачи перепутывали яйцеклетки.

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"В случае если биологическая мать докажет что этот ребенок является его родным из-за теста ДНК на генетическое родство, он имеет право изменить актовую запись в свидетельстве о рождении ребенка на свою собственную фамилию и забрать этого ребенка на воспитание", – сказала адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цымановская.

Нам удалось пообщаться с репродуктологом, который в 2010 году производил экстракорпоральное оплодотворение Валентине Подвербной. Убеждает – ошибки с яйцеклеткой – быть не могло.

"Ошибиться невозможно, идет тройная четверная маркировка", – подчеркнул врач репродуктолог.

Самый громкий скандал о путанице – но не яйцеклеток, а эмбрионов произошел в 2020 году. Тогда мир шокировала история американской пары Анни и Ашота Манукянов, узнавших, что их эмбрион по ошибке пересадили другой женщине. Родившегося ребенка суд обязал вернуть биологическим родителям.

Напомним, ​на жительницу Чернигова Валентину Подвербную, самую старшую мать по версии Книги рекордов Украины, с иском обратилась женщина. Последняя считает, что ее яйцеклетку незаконно использовали для искусственного оплодотворения.

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