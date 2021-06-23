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Сутки на Донбассе. Боевики ударили из гранатометов

23 июня, 08:19

Мария Дмитренко

Несмотря на обстрелы боевиков, к счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет, а ситуация остается под контролем

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 июня, они 9 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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С начала текущих суток, 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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