Сутки на Донбассе. Боевики ударили из гранатометов

Несмотря на обстрелы боевиков, к счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет, а ситуация остается под контролем

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 июня, они 9 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. С минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного , что на Приазовье.

, что на Приазовье. В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

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С начала текущих суток, 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Южного российские наемники обстреляли наши позиции с минометов 120-го калибра.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: