Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб, второй ранен

На Донбассе снова неспокойно. Фото: ОПЕНГРАФ
На Донбассе в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Кроме того, за минувшие сутки, 8 июля, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.
- В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
- В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
- Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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С начала текущих суток, 9 июля, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
- А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.
В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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