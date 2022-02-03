Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины"

На Донбассе оккупанты открыли огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" , что в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17. Произвели, что в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Кроме этого, в направлении Талаковки вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Песков обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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