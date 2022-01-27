Сутки на Донбассе: оккупанты не нарушили режим "тишины"

На Донбассе спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода
Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.
Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.
В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, миссия зафиксировала:
- 3 зенитных ракетных комплекса;
- 50 танков;
- 15 самоходных артиллерийских установок;
- 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевка, Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
- 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).
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