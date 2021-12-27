Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Оккупанты опять нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

По состоянию на 07:00, 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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СБУ задержала боевика "ДНР"

В Донецкой области правоохранители разоблачили пророссийского боевика, который обстреливал украинских воинов и мирное население в Авдеевке.

По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло прострелку лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом.

Кроме того, участник НВФ "Восток" охранял стратегический объект в "красной зоне" – мост, укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа".

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За год службы "на передовой" боевик получил около 45 000 рублей и ранения. Поэтому в 2016 году "боец" дезертировал и скрывался.

Но боевик был задержан. Ему грозит до 8 лет заключения.

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