Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного, двое подорвались

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Сегодня
За прошлые сутки, 20 декабря, со стороны боевиком на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном устройстве, еще один боец ранен.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли 20 декабря
- В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
- В направлении Новолуганского вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
- В сторону Невельского открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", – говорится в сообщении.
21 декабря
С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
- В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - добавляют в сообщении штаба.
Ранее мы писали:
- 18 декабря оккупанты ранили украинского военного. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
- Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой областях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня.