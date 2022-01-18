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Сутки на Донбассе. Оккупанты снова нарушили "тишину"

София Ковнир
18 января, 07:16
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 18 января на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В результате действий врага украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

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Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

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  • 3 зенитных ракетных комплекса;
  • 50 танков;
  • 15 самоходных артиллерийских установок;
  • 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
  • 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

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