Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из запрещенного оружия

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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По состоянию на 07:00 20 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Где стреляли?

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Оккупанты ранили украинского военного

18 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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