Сутки на Донбассе: ранен боец, сбили беспилотник оккупантов

Вчера боевики трижды обстреливали позиции ООС и запустили созданный в России БПЛА, но сегодня с утра – пока что без нарушений

/ Фото: AFP

Оккупировавшие украинский Донбасс боевики и российские войска 27 июня 4 раза нарушили режим прекращения огня, что значительно меньше, чем накануне.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В частности, оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских защитников, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения:

около поселка Шумы – из минометов 120-го и 82-го калибров;

– из минометов 120-го и 82-го калибров; неподалеку от Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов;

– из автоматических станковых гранатометов; возле Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате один военный получил осколочное ранение – ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, вражеский БПЛА типа "Орлан-10" пересек линию разграничения на севере Луганской области, но его своевременно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", – отметили в ООС.

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Но после полуночи нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

Напомним, что 26 июня ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы, уничтожив вражескую БМП.

Также мы сообщали, что ранее в этом месяце боевики обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня вблизи Новотошковского в Донецкой области.

О чем еще говорят в Украине и мире 28 июня, смотрите в видеосюжете: