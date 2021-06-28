Сутки на Донбассе: ранен боец, сбили беспилотник оккупантов

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Оккупировавшие украинский Донбасс боевики и российские войска 27 июня 4 раза нарушили режим прекращения огня, что значительно меньше, чем накануне.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
В частности, оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских защитников, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения:
- около поселка Шумы – из минометов 120-го и 82-го калибров;
- неподалеку от Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов;
- возле Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате один военный получил осколочное ранение – ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Кроме того, вражеский БПЛА типа "Орлан-10" пересек линию разграничения на севере Луганской области, но его своевременно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", – отметили в ООС.
Но после полуночи нарушений режима прекращения огня не фиксировали.
Напомним, что 26 июня ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы, уничтожив вражескую БМП.
Также мы сообщали, что ранее в этом месяце боевики обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня вблизи Новотошковского в Донецкой области.
О чем еще говорят в Украине и мире 28 июня, смотрите в видеосюжете:
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