Сутки на передовой. На Донбассе боевики шесть раз нарушили "тишину", есть раненые

На Донбассе оккупанты открыли огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика дважды обстреливали позиции из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Березового войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Есть раненые

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны боевиков нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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