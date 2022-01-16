Сутки в ООС: оккупанты не нарушали "тишину"

На Донбассе за сутки обстрелов не было / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения
"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.
В Горловке на химзаводе произошла утечка аммиака
По данным разведки, 14 января 2022 года оккупационные власти доставили в оккупированный город на ПАО "Концерн Стирол" определенное количество емкостей с аммиаком. Их герметичность была ненадлежащей, а из-за этого произошла значительная утечка опасного для окружающей среды и людей вещества.
"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.
Также, по данным разведки, произошедшее в Горловке химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.
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