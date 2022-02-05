Связали руки и ноги: в Херсонской области жестоко убили пенсионера (фото)

В Херсонской области мужчины убили пожилого человека. Фото: коллаж "Сегодня"
В Херсонской области двое злоумышленников убили 87-летнего мужчину. Из дома пенсионера также украли деньги и его личные вещи.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Подробности трагедии
В полицию обратился мужчина и сообщил, что обнаружил своего 87-летнего отца со следами насильственной смерти, и при этом его руки и ноги были связаны. Также из дома исчезли деньги, пистолет и мобильный телефон.
На место прибыли правоохранители. Осмотрев место ЧП, полицейские обнаружили в траве сломанный мобильный телефон потерпевшего.
Преступников задержали
Полиция установила и задержала мужчин, которые жестоко издевались над пенсионером. У злоумышленников изъяли украденный пистолет, а также личные вещи потерпевшего.
Один из преступников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже сообщили о подозрении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Преступников задержала полиция. Скриншоты
В Тернополе жестоко убили пенсионера и забросали тело мебелью
В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера. Покойный постоянно обвинял мужчину в краже денег.
На теле умершего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. По словам опекуна, он уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показаниях путается и каждый раз возникают новые детали.
Впоследствии полицейские установили, что накануне мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал пищевые продукты из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления. Нашли в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке возле дома его окровавленную одежду.
Опекун признал, что причастен к преступлению. Следователи внесли информацию об убийстве в ЕРДР согласно статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Идет следствие.