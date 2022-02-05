Связали руки и ноги: в Херсонской области жестоко убили пенсионера (фото)

В Херсонской области мужчины убили пожилого человека. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области двое злоумышленников убили 87-летнего мужчину. Из дома пенсионера также украли деньги и его личные вещи.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

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Подробности трагедии

В полицию обратился мужчина и сообщил, что обнаружил своего 87-летнего отца со следами насильственной смерти, и при этом его руки и ноги были связаны. Также из дома исчезли деньги, пистолет и мобильный телефон.

На место прибыли правоохранители. Осмотрев место ЧП, полицейские обнаружили в траве сломанный мобильный телефон потерпевшего.

Преступников задержали

Полиция установила и задержала мужчин, которые жестоко издевались над пенсионером. У злоумышленников изъяли украденный пистолет, а также личные вещи потерпевшего.

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Один из преступников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже сообщили о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Преступников задержала полиция. Скриншоты

В Тернополе жестоко убили пенсионера и забросали тело мебелью

В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера. Покойный постоянно обвинял мужчину в краже денег.

На теле умершего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. По словам опекуна, он уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показаниях путается и каждый раз возникают новые детали.