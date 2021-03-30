Да сдохнешь ты, тварь старая: в Кременчуге женщина обматерила пенсионера за замечание о маске

В Полтавской области в городе Кременчуге вспыхнул скандал из-за маски в маршрутке. Пожилой пассажир сделал замечание женщине, после чего та начала громко ссориться в салоне.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в Telegram-канале h.kremenchug.

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - прокомментировали ситуацию очевидцы.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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На записи видно, что женщина носила маску на подбородке, не закрывая нос и рот. Замечание ее так разозлило, что пассажирка потеряла контроль над собой. В адрес пенсионера полетели жесткие оскорбления и мат. Впрочем, мужчина начал отвечать так же.

"Натянул (маску. – Ред.), боишься сдохнуть? Та сдохнешь ты, тварь старая", - закричала женщина.

А уже выйдя из транспорта, женщина ударила мужчину, который ее сопровождал. Очевидцы предположили, что это наказание за то, что не вступился за нее в маршрутке.

Напомним, ранее в Киеве женщина отказалась одевать маску, за это полицейский ее несколько раз ударил.

Также сообщалось, что в Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маски.