Да сдохнешь ты, тварь старая: в Кременчуге женщина обматерила пенсионера за замечание о маске

В Полтавской области в городе Кременчуге вспыхнул скандал из-за маски в маршрутке. Пожилой пассажир сделал замечание женщине, после чего та начала громко ссориться в салоне.
Видео инцидента очевидцы опубликовали в Telegram-канале h.kremenchug.
"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - прокомментировали ситуацию очевидцы.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
На записи видно, что женщина носила маску на подбородке, не закрывая нос и рот. Замечание ее так разозлило, что пассажирка потеряла контроль над собой. В адрес пенсионера полетели жесткие оскорбления и мат. Впрочем, мужчина начал отвечать так же.
"Натянул (маску. – Ред.), боишься сдохнуть? Та сдохнешь ты, тварь старая", - закричала женщина.
А уже выйдя из транспорта, женщина ударила мужчину, который ее сопровождал. Очевидцы предположили, что это наказание за то, что не вступился за нее в маршрутке.
Напомним, ранее в Киеве женщина отказалась одевать маску, за это полицейский ее несколько раз ударил.
Также сообщалось, что в Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маски.
Новости на эту же тему: