Такого еще не было! В Черкассах елку откроют Санты-байкеры

В Черкассах елку откроют байкеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже 19 декабря на Соборной площади в Черкассах начнутся новогодние празднования. Елку откроют байкеры.

Об этом пишет "Укринформ".

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Как пишет департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета на своей странице в Facebook, каждый из праздничных дней будет поражать всех своим разнообразием.

"Приедут черкасские байкеры в костюмах Святого Николая и эффектно прокатятся по Соборной площади Черкасс. Затем проведут фотосессию с маленькими жителями города. На дороге между областной администрацией и Соборной площадью будет променад-аллея с многочисленными новогодними ятками", – рассказала заместитель городского головы Анастасия Чубина.

В 15:00 заработает новогодняя ярмарка со вкусностями и подарками, придет долгожданный гость – Святой Николай и приедут Мото Санты. А уже в 17:00 город засияет новогодними огоньками. И все это праздничное мероприятие с концертом, шоу, фотозонами и мастер-классами продлится до 20:00.

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Как планируют праздновать

Откроются сразу несколько резиденций Святого Николая, состоится феерическое шоу от Мото Сант, новогодняя ярмарка и фудкорты, концертная программа с разнообразными забавами и интерактивами и много интересных вещей.

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.

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"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

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