Такого еще не делали: на Закарпатье для расширения дороги разбили скалу (фото)

Полностью завершить работы на маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью планируют уже в этом году

На Закарпатье разбили скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье в селе Костиловка подрядчик завершил частичный разбор скалы для того, чтобы расширить проезжую часть на участке маршрута Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, который обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км пришлось на протяжении двух месяцев разбивать отбойными молотками. Работы сопровождались перекрытием дороги.

"На этом участке дорога была заужена, и других вариантов, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны проходит железнодорожный путь. К тому же скала достаточно опасно нависала над дорогой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что убрать скалу требовалось, чтобы расширить дорожное полотно до положенных 8 м.

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Как рассказали в Службе автомобильных дорог Закарпатской области, это уникальный объект поскольку подобных масштабных работ подобного уровня сложности в Украине не проводили.

"Пять компаний отказались работать на объекте, из-за высокого уровня сложности", – отметили в закарпатском Укравтодоре.

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Полностью завершить работы на маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью планируют уже в этом году. Фото: Укравтодор

До полного завершения работ на участке осталось обустроить ровики расширения и обновить дорожную одежду.

На маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью, который является самым длинным на Закарпатье, остаются в работе три участка общей протяженностью 40 км.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.

Также напомним, на окружной дороге Днепра появится новая развязка.

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