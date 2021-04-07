Такого обострения на передовой давно не было: что происходит на Донбассе

На Донбассе военные говорят, что такого обострения, как в последние дни, на фронте не было уже давно. Причем враг совсем обнаглел – стреляет в открытую даже днем и использует запрещенное вооружение. Бойцы уверены – Россия не будет соблюдать никакие договоренности.
Корреспондент" Сегодня" Евгений Назаренко еще на подходе к позициям слышит пулеметные очереди со стороны боевиков. Расстояние до врага здесь минимальное – несколько сотен метров. Российские наемники прячутся в развалинах терминала аэропорта имени Прокофьева (возле Донецка) и совсем рядом с домами мирных жителей.
На днях именно отсюда прилетели противотанковые ракеты. Уже неделю боевики обстреливают эти позиции, напрочь позабыв о перемирии.
"Работает миномет 120-го калибра, 82-го калибра, стрелковые бои идут", – рассказал военнослужащий ВСУ Артем.
Бойцы не верят, что Россия будет выполнять какие-то договоренности.
"Это уже стало их излюбленной традицией. Подписывать перемирие, нарушать его, обвинять нас в этом", – рассказал Байда, который уже почти семь лет на войне.
Его побратим Авер также на войне с самого начала. Прошел ад Иловайска, Дебальцева, боев за Широкино и воевал чуть ли не по всей линии фронта.
"Уже хочется, чтоб какая-то последняя фаза произошла. Наступление, последний пик с нашей победой", – сказал он.
Как сообщали новости "Сегодня", только 6 апреля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, позже стали известны их имена.
Новости на эту же тему: