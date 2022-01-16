Танки и артиллерия. Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты усиливают позиции на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

3 зенитных ракетных комплекса;

50 танков;

15 самоходных артиллерийских установок;

10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);

6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

Напомним, что за период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения

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"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.

Сутки в ООС

За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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