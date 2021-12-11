Танки, огонь и много дыма. Под Харьковом тренируются защищать регион – фото, видео

Под Харьковом начались учения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Подворках под Харьковом на территории учебного центра военного института танковых войск начались учения подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В однодневных занятиях участвуют резервисты 113 бригады территориальной обороны Харькова и Харьковского района и все желающие харьковчане. Всего на учения пришли около 500 человек:

250 человек – контрактники в резерве бригады территориальной обороны;

Еще 250 человек – представители общественных патриотических организаций, которые готовятся к защите Харькова.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Что оттачивают силовики:

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действия солдат в наступлении;

способы перемещения солдат на поле боя;

оборона солдат;

работа военнослужащих на блокпостах;

что делать военнослужащим для усилении охраны государственной границы;

как эвакуировать поврежденную технику;

тактическая медицина;

психологическая полоса помех;

обкатка танком;

минная безопасность.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

К батальонам терробороны в Харьковской области могут присоединиться люди старше 18 лет.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

К чему готовятся?