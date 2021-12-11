Танки, огонь и много дыма. Под Харьковом тренируются защищать регион – фото, видео

Под Харьковом начались учения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Подворках под Харьковом на территории учебного центра военного института танковых войск начались учения подразделений территориальной обороны.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
В однодневных занятиях участвуют резервисты 113 бригады территориальной обороны Харькова и Харьковского района и все желающие харьковчане. Всего на учения пришли около 500 человек:
- 250 человек – контрактники в резерве бригады территориальной обороны;
- Еще 250 человек – представители общественных патриотических организаций, которые готовятся к защите Харькова.
Что оттачивают силовики:
- действия солдат в наступлении;
- способы перемещения солдат на поле боя;
- оборона солдат;
- работа военнослужащих на блокпостах;
- что делать военнослужащим для усилении охраны государственной границы;
- как эвакуировать поврежденную технику;
- тактическая медицина;
- психологическая полоса помех;
- обкатка танком;
- минная безопасность.
К батальонам терробороны в Харьковской области могут присоединиться люди старше 18 лет.
К чему готовятся?
- В Украине все больше говорят о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной и готовится к вторжению. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.
- А генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что сейчас РФ держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.
- Тем временем США и НАТО тоже готовятся к вторжению России в Украину. Западные страны все же подготовят ответ Москве на случай ее вторжения.
- В Генштабе РФ, как всегда, говорят, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика".