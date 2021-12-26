Теперь без приложения "Вдома"? В Украине могут изменить правила для приезжих из ОРДЛО

Многим сложно разобраться с приложением / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе могут отменить обязательную установку приложения "Вдома" при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук изданию "Новости Донбасса".

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По нынешним требованиям приложение "Вдома" должно быть установлено, чтобы люди не шли на обсервацию, если есть негативный результат COVID-теста, который тоже нужно пройти.

"У нас есть ограничения из-за коронавируса. Люди, которые пересекают КПВВ — и я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ — они должны скачать приложение "Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", — отметила Верещук.

Она добавила, что многим сложно разобраться, чтобы спокойно скачать приложение "Вдома".

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По словам Верещук, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру страны.

"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", – сказала Верещук.

Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые состоялись 22 декабря, российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников. Но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.

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Представитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш уточнил, что все КПВВ предлагалось открыть с 30 декабря по 10 января.

Гармаш подчеркнул, что вопрос российских вакцин – это не компетенция ТКГ.

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