"Теперь я слышу": 6-летний Артем смог справиться с нарушением слуха (видео)

В Харьковском центре слуха маленькому Артему устанавливают современные аппараты, которые предоставил Фонд Рината Ахметова

Дитині знадобилися сучасні слухові протези. Фото: "Сьогодні"

В Украине от тугоухости страдают около двухсот тысяч мальчиков и девочек. Нарушение слуха возникает из-за травмы, врожденных пороков, или прием медикаментов, которые могут навредить.

Шестилетний Артем с Харьковской области смог справиться с недугом, говорится в сюжете "Сегодня".

Мальчику исполнился год, когда родители заметили, что сын не реагирует на их слова. Врачи поставили диагноз – тугоухость третьей степени.

Ребенку понадобились современные слуховые протезы. Это дорогие устройства, имеющие сложные настройки. Денег на такие аппараты у семьи не было.

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Мать мальчика Юлия Лисовина обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. Там отреагировали быстро.

"Мне перезвонили на следующий день. Сказали который перечень документов нужен, я начала собирать документы. Они нам сами подобрали аппараты", – говорит женщина.

В Харьковском центре слуха Артему устанавливают современные аппараты, которые предоставил Фонд Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с нарушениями слуха. Благодаря проекту "Теперь я слышу" более двухсот детей смогли услышать голос мамы и папы.

Напомним, благодаря Фонду Рината Ахметова и группе "Метинвест" кислородная станция открылась в Покровской клинической больнице.