Тепло и солнечно. Какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе (карта)

Горожан порадует погода сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе сегодня, 19 октября, ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В городе прогнозируют день без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов, а днем поднимется максимум до 12-14 градусов тепла.
Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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