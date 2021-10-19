Тепло и солнечно. Какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе (карта)

Горожан порадует погода сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе сегодня, 19 октября, ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В городе прогнозируют день без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов, а днем поднимется максимум до 12-14 градусов тепла.

Карта погоды в Одессе / Фото: Укргидрометцентр

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

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Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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