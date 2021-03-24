Терехов рассказал, как спас жизнь Кернесу

И.о мэра также вспомнил, как в 2014 году в городе пытались установить т.н. "ХНР"

В 2014 году после покушения на Геннадия Кернеса Игорь Терехов экстренно организовал мэру Харькова выезд за границу для операции. Так он спас жизнь Кернесу.

Об этом рассказал и.о. главы Харькова Игорь Терехов, пишет "Бабель".

Он отметил, что тогда Кернес был под следствием и выезд за пределы страны был практически невозможен. Тогдашний заммэра убедил главу МВД Арсена Авакова разрешить выезд Кернеса на лечение, чем спас ему жизнь.

"Я позвонил Авакову, объяснил ситуацию. Было понятно, что наша медицина не справится, нет оборудования и такого опыта, – рассказал Терехов. - Аваков сказал: "Да, хорошо, я все сделаю". Он все сделал".

Также Терехов вспомнил, как в 2014 году вооруженные люди в городе пытались установить так называемую "ХНР".

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"Я тогда с охранником держал одну дверь горсовета, а Геннадий Адольфович со своим охранником – другую. Мы их не пустили, к нам люди, депутаты подтянулись, а дальше уже приехала Нацгвардия. (…) Мы были просто в шаге от того, что случилось в Донецке и Луганске", – рассказал Терехов.

По его словам, сейчас повторение ситуации в Харькове маловероятно, так как жители города видели все ужасы войны в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее Терехов заявил, что выборы мэра Харькова должны состояться в ближайшее время, так как обеспечение стабильности и развития города – самое важное.

Кроме того, журналист Дмитрий Гордон спустя 47 дней после смерти Геннадия Кернеса опубликовал интервью с мэром Харькова. Оно было записано еще 11 октября 2013 года, до начала Майдана и других событий.