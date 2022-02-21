Тишина продолжалась не долго: боевики снова начали вести огонь на Донбассе

Боевики не прекращают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецке на время прекратились взрывы снарядов. Однако тишина продолжалась недолго.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как рассказывают местные жители, в Донецке российские наемники перестали стрелять. Однако это длилось недолго, и боевики снова активизировались. Они продолжают вести огонь по украинским позициям, где живут мирные жители.

Ситуация

Ранее разработанные санкции против России намеревались вводить при условии вторжения российских войск на территорию Украины. Вопросы мер в ответ на признание сепаратистских образований не рассматривались отдельно.

Днем 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции против России .

. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в Россию должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.

должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе

, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе Только в случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.

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