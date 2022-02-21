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Тишина продолжалась не долго: боевики снова начали вести огонь на Донбассе

Владимир Козырь
21 февраля, 22:06
Местные жители жалуются на взрывы снарядов

Боевики не прекращают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецке на время прекратились взрывы снарядов. Однако тишина продолжалась недолго.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как рассказывают местные жители, в Донецке российские наемники перестали стрелять. Однако это длилось недолго, и боевики снова активизировались. Они продолжают вести огонь по украинским позициям, где живут мирные жители.

Ситуация

  • Ранее разработанные санкции против России намеревались вводить при условии вторжения российских войск на территорию Украины. Вопросы мер в ответ на признание сепаратистских образований не рассматривались отдельно.
  • Днем 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции против России.
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в Россию должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.
  • Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе
  • Только в случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.

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