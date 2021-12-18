Точно не украдут. В Одессе авто припарковали на балконе 7-го этажа (видео)

В Одессе нашли интересное место для парковки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе на улице Кузнечной мужчина решил сделать из своей лоджии паркинг для машины и поднял краном авто на 7 этаж.

Об этом написал местный Telegram-канал.

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В соцсетях пишут, что это защита от угона высочайшего уровня.

Зачем он это сделал и откуда у него кран – неизвестно.

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В Киеве водитель Toyota разбил 10 авто

В Подольском районе Киева на улице Вышгородской, 45, водитель Toyota разбил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара.

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ДТП произошло недалеко от жилого комплекса "Парковый". Как пишут в соцсетях, нарушитель ехал на транзитных номерах. После совершения аварии авто виновника загорелось, а сам водитель Toyota скрылся. Мужчина задел 10 автомобилей.

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