Точно не украдут. В Одессе авто припарковали на балконе 7-го этажа (видео)

В Одессе нашли интересное место для парковки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе на улице Кузнечной мужчина решил сделать из своей лоджии паркинг для машины и поднял краном авто на 7 этаж.
Об этом написал местный Telegram-канал.
В соцсетях пишут, что это защита от угона высочайшего уровня.
Зачем он это сделал и откуда у него кран – неизвестно.
В Киеве водитель Toyota разбил 10 авто
В Подольском районе Киева на улице Вышгородской, 45, водитель Toyota разбил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара.
ДТП произошло недалеко от жилого комплекса "Парковый". Как пишут в соцсетях, нарушитель ехал на транзитных номерах. После совершения аварии авто виновника загорелось, а сам водитель Toyota скрылся. Мужчина задел 10 автомобилей.
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