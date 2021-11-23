Толкали и наносили удары: в Днепре школьники избили одноклассника (видео)

В школе Днепра избили подростка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре в школе №29 подростки избили своего одноклассника и момент попал на видео. По словам мамы пострадавшего мальчика, ее сына травят в учебном заведении.

Об этом сообщает "Наше Місто".

Реклама

Подробности скандала

Как рассказала мама 6-классника, на телефон сына от одноклассницы пришло видео, на котором отчетливо видно, что дети издеваются над ребенком – толкают и наносят удары по телу.

После этого женщина решила обратиться в полицию и пообщаться с родителями учащихся. Со слов матери, в учащемся коллективе никто не собирается дружить с ее сыном. Более того, она узнала, что все в классе мальчика ненавидят.

Реклама

Что говорят в школе?

Директор школы сообщила, что двум учителям уже вынесен выговор за то, что были не соблюдены правила дежурства на этаже во время перемены.

Сейчас в школе продолжается служебное расследование. На заседании комиссии, которое состоится 23 ноября, будут рассматриваться вопросы, касательно директора школы. Самый главный вопрос – почему дети одни находились в классе, без присутствия учителя.

Ранее мы писали: