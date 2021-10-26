Только для непривитых! В Харьковской области ввели жесткий карантин

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
На территории Нововодолажской поселковой территориальной громады Харьковской области ввели дополнительные карантинные ограничения. Это связано с ухудшением эпидемической COVID-ситуации.
Об этом сообщили в пресс-службе громады.
Какие ограничения будут действовать?
- заведениям общественного питания запретили принимать посетителей, кроме адресной доставки и заказов с собой;
- запрещены приемы посетителей в развлекательных заведениях, в спортивных залах, фитнесс-центрах;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- запрещена деятельность рынков, кроме продовольственных;
- запрещена деятельность магазинов, кроме имеющих более 60% товаров продуктовой группы, бытовую химию, горючее;
- запрещено посещение учебных учреждений, кроме дошкольного, учащихся специальных учреждений и 1-4 классов общего среднего образования.
Кого ограничения не коснутся?
Ограничения не будут применяться при наличии у всех граждан, кроме лиц, не достигших 18 лет, отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс, проведенного не более чем за 72 часа, или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 734 жителя Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).
Рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.
Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).
Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.
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