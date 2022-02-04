Только заметили пропаганду? YouTube заблокировал каналы "ДНР" и "ЛНР"

YouTube заблокировал связанные с "ДНР" и "ЛНР" каналы / Фото: Коллаж: Сегодня

Видеохостинг YouTube 4 февраля заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет ТАСС.

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Среди заблокированных, в частности, оказались каналы "Министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", "Государственной телерадиокомпании "ЛНР"" и "пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР".

При попытке входа в эти каналы появляется запись: "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube".

Сепаратисты в комментарии ТАСС заявили, что "YouTube таким образом ведет к зачистке информационного поля от правдивой информации о Донбассе".

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Из видеохостинга ночью 4 февраля были полностью удалены YouTube каналы "Первый Независимый" и UkrLive, которые были созданы после введения санкций СНБО в отношении каналов 112, NewsOne и ZIK. Об этом сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112" Артем Марчевский.

Он заявил, что украинская власть делает все, чтобы закрыть рот неугодным журналистам.

Также о закрытии каналов в YouTube сообщил сайт телеканала 112.

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"Телеканалы UkrLive и Первый Независимый, ранее незаконно закрыты киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании. В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы", — говорится на сайте.

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