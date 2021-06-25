Топ-артисты, 42 часа музыки и луна-парк: за "Большой стройкой" на Хортицу пришли большие фестивали

Остров станет туристическим магнитом, уверены в Офисе президента. На август уже анонсировали проведение ZOUND 2021

/ Фото: Офис Президента Украины, zpphoto.zp.ua

В конце августа в Запорожье на Хортице состоится большой музыкальный фестиваль, на котором выступят музыканты из Украины и Европы. Фестиваль ZOUND 2021 станет одним из этапов возрождения острова, начатого по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Фестиваль пройдет 28-29 августа. Будут 2 сцены, 42 часа живой музыки, десятки известных артистов и 15 тысяч посетителей. Организаторам стала компания Fishcanfly в партнерстве с "Метинвестом", пишет "Сегодня".

"Хортицу, как место проведения фестиваля, мы выбрали не случайно. Сейчас идет возрождение острова, этого места силы. Поэтому мы тоже очень хотим возродить эту силу, через культуру, музыку и привлечения молодежи. Еще одна цель – привить Украине культуру фестивального движения", – рассказал представитель Fishcanfly Владимир Бригинец.

На дневной сцене будут выступать "Бумбокс", "Порнофильмы", Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, "Кис-Кис", 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC. После заката будет работать вторая, ночная сцена, куда приглашены электронные музыканты из Германии, Италии, Украины и самого Запорожья.

На фестивале будут работать 30 точек уличной еды, лаунж-зоны, большой луна-парк с аттракционами для детей. Всем будут выдавать маски и обеспечат санитайзерами.

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Напомним, в этом году на Хортице начали восстанавливать территорию острова и Музей истории запорожского казачества, не работавший последние годы. Работы выполняются и финансируются в рамках инициированных президентом Владимиром Зеленским программ "Большая реставрация" и "Большая стройка".

По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Хортица станет настоящим туристическим магнитом: с музеем, природой, инклюзивными пространствами и культурными событиями. Остров будет иметь удобное транспортное сообщение благодаря новым мостам, которые сейчас строят в Запорожье.

Как сообщалось, ранее легендарный плавучий кран "Захарий" вернулся на "Большую стройку" в Запорожье.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":