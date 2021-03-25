Торговал топливом на подпольных АЗС и брал взятки: во Львове задержан сотрудник военной академии

Подпольный бизнес приносил военному до 200 тысяч гривен ежемесячно

Во Львове правоохранители задержали руководителя одного из структурных подразделений военной академии при получении 38 тысяч гривен неправомерной выгоды. Также мужчина сбывал краденое топливо на подпольных АЗС.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, чиновник наладил коррупционную схему реализации горюче-смазочных материалов по заниженной стоимости.

Кроме того, установлены факты хищения военным топлива и его продажу через созданные им подпольные АЗС в Яворовском районе. По предварительным данным, такой подпольный бизнес приносил военному до 200 тысяч гривен ежемесячно.

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Сейчас проводятся санкционированные обыски по местам работы, жительства фигуранта дела, а также на подпольных АЗС.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды".

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