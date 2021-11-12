Тормоза были в порядке? Появились новые детали "мажорного" ДТП в Харькове

Масштабное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове эксперты опровергли неисправность тормозов в машине Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП.

Об этом сообщила дочь погибшего в аварии водителя Chevrolet Анастасия Носова на своей странице в Instagram.

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Как стало известно, после осмотра машины Николая Харьковского эксперты пришли к выводу, что Infiniti имел исправную тормозную и рулевую системы.

Дочь погибшего в аварии водителя Chevrolet добавила, что официальные выводы ожидаются.

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Что известно о ДТП?

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