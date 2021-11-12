Тормоза были в порядке? Появились новые детали "мажорного" ДТП в Харькове

Масштабное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове эксперты опровергли неисправность тормозов в машине Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП.
Об этом сообщила дочь погибшего в аварии водителя Chevrolet Анастасия Носова на своей странице в Instagram.
Новые детали
Как стало известно, после осмотра машины Николая Харьковского эксперты пришли к выводу, что Infiniti имел исправную тормозную и рулевую системы.
Дочь погибшего в аварии водителя Chevrolet добавила, что официальные выводы ожидаются.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.