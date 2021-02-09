Товара на 2 млн гривен: в Тернополе поймали вооруженную группу наркоторговцев (фото)

Чтобы их задержать, провели операцию со спецназом

В Тернополе разоблачили членов преступной группировки, которые продавали наркотики и психотропные вещества. У них изъяли товара почти на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает МВД.

В состав группы входило восемь человек: организатор, двое поставщиков и пятеро сбытчиков. В период 2019-2020 годов они распространяли оптовые партии наркотиков в Тернопольской и Львовской областях. Организовал незаконный бизнес 33-летний житель Тернополя.

Злоумышленники предлагали клиентам кокаин, амфетамин, метамфетамин, каннабис, "Альфа PVP", ЛСД и МДМА.

Чтобы задержать нарушителей, провели спецоперацию с участием бойцов КОРД и кинологов. У них изъяли более 5 кг каннабиса, 740 таблеток МДМА и ЛСД, а также кокаин, метамфетамин, маковую солому, псилоцибиновые грибы, амфетамин, "Альфа PVP", огнестрельное и холодное оружие, автомобили и деньги.

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Всем фигурантам сообщено о подозрении. Пяти из них суд избрал меры пресечения – содержание под стражей с правом залога от 113 500 до 1 135 000 гривен.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине разоблачили преступную группу, которая сбывала в области наркотики и оружие.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину за хранение около 5 кг наркотиков.