Тоже отмечали? В Мариуполе в управлении полиции включили "Батько наш – Бандера" (видео)

1 января была 113-я годовщина со дня рождения Бандеры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе управление национальной полиции 1 января 2022 года включило песню "Батько наш – Бандера".

Видео в Telegram опубликовал журналист, блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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"Видео уже разошлось по пабликам "ДНР", где прогнозированно вызвало истерику", – отметил Казанский.

Бандера-челлендж

13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Патриотическая песня популярна уже давно, но только недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики – они поют дома, в школьных коридорах и классах.

Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, которые утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".

Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера.

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