Трагедия под Волновахой. Экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми

В результате этого преступления 13 января 2015 года погибли 12 человек, еще 19 получили ранения

Обстрелянный возле Волновахи автобус. Фото: Офис генерального прокурора

Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил гражданина Украины, одного из главарей террористической организации "Оплот" к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Он приказал осуществить обстрел, из-за которого погибли пассажиры автобуса вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области в 2015 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Мужчину признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258−3 УК).

В судебном порядке было доказано, что мужчина в апреле 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти РФ в Донецкой области. В итоге он возглавил одно из незаконных вооруженных формирований – подразделение "Оплота".

Обстрелянный возле Волновахи автобус. Фото: Офис генерального прокурора

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13 января 2015 года он отдал приказ осуществить обстрел артиллерийской системой "Град" блокпоста Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

У рейсового автобуса разорвался снаряд, когда пассажиры проходили паспортный контроль. Погибли 12 человек, а 19 – пострадали.

Напомним, на Донбассе появился памятник погибшим от "Града" пассажирам автобуса.

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