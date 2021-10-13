Трагедия в Одессе: душевнобольная девушка тремя способами покончила с собой

В Одессе девушка покончила с собой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе девушка совершила самоубийство сразу тремя разными способами. Сначала она открыла газ, после чего перерезала себе горло и вены, а затем выпрыгнула из окна.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесса INFO.

Детали ЧП

Трагедия в Одессе произошла в ночь на 13 октября в жилом комплексе "7 небо". Сначала девушка открыла газ, после чего перерезала себе горло и вены.

Затем она выпрыгнула из окна. Из-за множественных травм одесситка скончалась.

Жильцов пришлось эвакуировать

Во время того, как медики выносили тело девушки, спасатели эвакуировали всех жильцов из-за открытого газа. В результате ЧП никто не пострадал.

Мотив самоубийства

На данный момент причина самоубийства неизвестна. По словам соседей девушки, у нее были проблемы с психикой.

Девушка совершила самоубийство. Фото: коллаж "Сегодня"

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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