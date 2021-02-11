Трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина: видео

Международную трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина.

Об этом сообщает портал Новости Закарпатья.

Как сообщается, снег сошел с горного массива Плай на участок дороги в Сколовском районе Львовской области.

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Лавина перекрыла трассу "Киев-Чоп". Источник: Новини Закарпаття

Напомним, ранее Управление ГСЧС в Закарпатской области сообщило, что в связи со сложными погодными условиями временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге М06 Киев-Чоп (в пределах Закарпатской области).

Также спасателей предупредили, что 11 – 12 февраля на высокогорье Закарпатской области, в связи со снегопадом и метелями, сохраняется значительное снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Ранее сообщалось, что в России лавину спустили на горнолыжный курорт, десятки людей пропали без вести.