Трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина: видео

Международную трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина.
Об этом сообщает портал Новости Закарпатья.
Как сообщается, снег сошел с горного массива Плай на участок дороги в Сколовском районе Львовской области.
Напомним, ранее Управление ГСЧС в Закарпатской области сообщило, что в связи со сложными погодными условиями временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге М06 Киев-Чоп (в пределах Закарпатской области).
Также спасателей предупредили, что 11 – 12 февраля на высокогорье Закарпатской области, в связи со снегопадом и метелями, сохраняется значительное снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
Ранее сообщалось, что в России лавину спустили на горнолыжный курорт, десятки людей пропали без вести.
Новости на эту же тему: