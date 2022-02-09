Травля или болезнь? В ГБР назвали возможные причины кровавой бойни в Днепре

Солдат рассказал об убийстве сослуживцев в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи рассматривают три версии трагической стрельбы на "Южмаше" в Днепре, в результате которой погибли пять человек. В частности, это неуставные отношения, психическое заболевание или же работа на дестабилизацию в стране.

Об этом сказал директор ГБР Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Какие версии выдвинули

Сухачев сообщил, что основная версия – Артемий Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая – он страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта. Третья – солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка.

Солдат уже заявлял, что преступление совершил из-за неуставных отношений – в частности, постоянное пренебрежительное отношение и травля.

"Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии как затмение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и отчет тем действиям, которые он совершал", – сказал директор ГБР.

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Однако эти данные уже будут проверят медики.

Рябчук заявил, что его все-таки не избивали в части

Сухачев уточнил, что Рябчук опроверг данные о физическом насилим со стороны других солдатов и командиров. Во время обследования это подтвердилось – телесных повреждений у парня нет, пьяным он также не был.

Сейчас копы выясняют, как видео стрельбы попало в интернет. Кроме того, отдельно начали расследование относительно действий полицейских – по допросу Рябчука сразу после его задержания.

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Коротко о стрельбе